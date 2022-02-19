Велодорожки в Екатеринбурге станут непрерывными

Велодорожки станут частью непрерывного рекреационного каркаса города, который будет объединять все основные общественные пространства. Фото: Галина Соловьёва

Мэрия Екатеринбурга пришла к решению по оптимизации системы уличного движения касательно велосипедистов и выделенных для них дорожек. Все велодорожки на улицах уральской столицы, в том числе и на перекрёстках станут непрерывными.

Ранее на заседании городского совета по развитию рекреационных и общественных пространств представили эскиз проекта улиц Гоголя, Энгельса и Карла Маркса, разработанный бюро КУБ. Проектировщики предложили два варианта организации сети велодорожек — с прерыванием перед перекрёстками и с организацией велосипедных переездов.

После длительного обсуждения специалисты пришли к выводу, что создание единой комфортной сети велодорожек поможет не только упорядочить движение на улицах Екатеринбурга, но и популяризовать велосипед как транспортное средство.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, в перспективе велодорожки станут частью непрерывного рекреационного каркаса города, который будет объединять все основные общественные пространства. Для обеспечения непрерывной транспортной сети для велосипедистов будут применяться такие средства регулирования движения как разметка, светофоры и тактильные полосы.