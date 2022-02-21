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Общество / Авто и транспорт
21 февраля 2022, 07:31

Два автомобиля горели ночью в Екатеринбурге

Спасатели тушат загоревшийся автомобиль

На Вторчермете иномарка сгорела полностью на площади 6 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 21 февраля полыхали сразу два автомобиля. Горели Nissan Qashqai и Lada Priora.

На Вторчермете иномарка сгорела полностью на площади 6 кв. м. На место происшествия на ул. Военной после 3:17 выезжали 10 спасателей на 2 спецмашинах. Огонь был потушен в течение пяти минут, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На пр. Космонавтов Lada Priora загорелась около 2:00. Её тушили 7 спасателей с помощью 2 единиц техники. Огонь удалось потушить за три минуты, он успел повредить кузов машины.

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Поджигатели
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Областная газета Свердловской области

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