Два автомобиля горели ночью в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ночь на 21 февраля полыхали сразу два автомобиля. Горели Nissan Qashqai и Lada Priora.
На Вторчермете иномарка сгорела полностью на площади 6 кв. м. На место происшествия на ул. Военной после 3:17 выезжали 10 спасателей на 2 спецмашинах. Огонь был потушен в течение пяти минут, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
На пр. Космонавтов Lada Priora загорелась около 2:00. Её тушили 7 спасателей с помощью 2 единиц техники. Огонь удалось потушить за три минуты, он успел повредить кузов машины.
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