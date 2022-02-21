На ремонт 15 дорог Екатеринбурга планируется потратить 917,8 млн рублей

В этом году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют 15 участков автомобильных дорог Екатеринбурга. На эти цели планируется затратить 917,8 миллиона рублей.
Общая протяжённость этих дорог — 17 километров, а площадь — 264,17 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает официальный портал Екатеринбурга со ссылкой на комитет благоустройства администрации уральской столицы.
В частности, ремонт пройдёт на участках улиц:
- Краснофлотцев — от Старых Большевиков до Черноморского переулка;
- Челюскинцев — от Невьянского переулка до Красного переулка;
- Гурзуфской — от Посадской до Металлургов с транспортной развязкой;
- Большакова — от Московской до 8 Марта;
- Карла Либкнехта — от Малышева до Ленина;
- Чапаева — от Декабристов до Фрунзе;
- Белинского — от Щорса до дома № 108 на Белинского;
- Чистая — от Кольцовского тракта до Варшавской;
- Куйбышева — от Московской до Белинского;
- Восточной — от Тверитина до Ткачей;
- Луначарского — от Малышева до Первомайской;
- Библиотечной — от Гагарина до Комсомольской;
- Луганской с транспортной развязкой — от дома № 2 на Луганской до Кольцовского тракта (продолжение работ, начатых в 2021 году);
- Щербакова — от дома № 145б до Половодного переулка;
- Пархоменко.
Указано, что муниципальные контракты на выполнение работ заключены. Также отмечено, в рамках нацпроекта продолжается масштабная реконструкция транспортной развязки у концерна "Калина".
В прошлом году "Областная газета" писала, что в 2022 году в Екатеринбурге планировалось отремонтировать 13 дорог.