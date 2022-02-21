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Общество / Авто и транспорт
21 февраля 2022, 14:18

На ремонт 15 дорог Екатеринбурга планируется потратить 917,8 млн рублей

Ремонт дороги

В этом году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в Екатеринбурге планируется отремонтировать 15 участков автодорог. Фото: Павел Ворожцов

В этом году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют 15 участков автомобильных дорог Екатеринбурга. На эти цели планируется затратить 917,8 миллиона рублей.

Общая протяжённость этих дорог — 17 километров, а площадь — 264,17 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает официальный портал Екатеринбурга со ссылкой на комитет благоустройства администрации уральской столицы.

В частности, ремонт пройдёт на участках улиц:

  • Краснофлотцев — от Старых Большевиков до Черноморского переулка;
  • Челюскинцев — от Невьянского переулка до Красного переулка;
  • Гурзуфской — от Посадской до Металлургов с транспортной развязкой;
  • Большакова — от Московской до 8 Марта;
  • Карла Либкнехта — от Малышева до Ленина;
  • Чапаева — от Декабристов до Фрунзе;
  • Белинского — от Щорса до дома № 108 на Белинского;
  • Чистая — от Кольцовского тракта до Варшавской;
  • Куйбышева — от Московской до Белинского;
  • Восточной — от Тверитина до Ткачей;
  • Луначарского — от Малышева до Первомайской;
  • Библиотечной — от Гагарина до Комсомольской;
  • Луганской с транспортной развязкой — от дома № 2 на Луганской до Кольцовского тракта (продолжение работ, начатых в 2021 году);
  • Щербакова — от дома № 145б до Половодного переулка;
  • Пархоменко. 

Указано, что муниципальные контракты на выполнение работ заключены. Также отмечено, в рамках нацпроекта  продолжается масштабная реконструкция транспортной развязки у концерна "Калина".

В прошлом году "Областная газета" писала, что в 2022 году в Екатеринбурге планировалось отремонтировать 13 дорог.

Областная газета Свердловской области

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