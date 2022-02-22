Водители Екатеринбурга стоят в километровых пробках

Автолюбители стоят по улице Владимира Высоцкого, которая переходит в Малышева. Фото: Андрей Антонов

Ситуация на дорогах Екатеринбурга оценивается в 6 баллов. При этом есть несколько участков, где водителям придётся постоять.

Наши читатели сообщают о непростой дорожной ситуации в районе Малышевского моста. По данным сервиса Яндекс.Карты, тут образовался самый большой затор в городе. Его протяжённость 3,31 километра. Автолюбители стоят по улице Владимира Высоцкого, которая переходит в Малышева (от КОРа до Генеральской).

Пробка в 2,5 километра отмечается на переулке Базовый. Она начинается от ЦПКиО им. Маяковского и тянется до съезда на дублёр Сибирского тракта. На несколько метров меньше водителям придётся стоять на Щорса (от Московской до Машинной). Почти 2-километровый затор образовался на Кольцовском тракте (в сторону Саввы Белых).

Можно отметить ещё несколько проблемных улиц. Так, стоят Первомайская, Радищева, Куйбышева, 8 Марта.