С дорог Екатеринбурга исчезнут знаки, предупреждающие о камерах фиксации нарушений

Водителей Екатеринбурга перестанут предупреждать о камерах фиксации нарушений ПДД. Соответствующие знаки уже демонтировали на Московской улице.
При этом сами камеры продолжают работать.
"Комплексы фотовидеофиксации "УГМК-Телеком" на путепроводе по улице Московской работают в штатном режиме и фиксируют мгновенную скорость автомобилей. Что касается дорожных знаков, их демонтировали в рамках работы по приведению дорожной инфраструктуры города в соответствие с новой редакцией ГОСТ Р 52289-2019. Согласно данному документу, внутри российских городов знаки "Фотофиксация" отменены, поэтому их демонтируют повсеместно", — сообщили "Областной газете в пресс-службе "УГМК-Телеком".
Знаки "Фотофиксация" устанавливаются на въездах в город совместно со знаками "Начало населённого пункта", уточнили изданию.
Ранее мы писали, что на дорогах уральской столицы станет больше камер. Новые комплексы фотовидеофиксации появятся как в центре города, так и в отдалённых районах. С полным списком можно ознакомиться тут.
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