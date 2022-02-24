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Общество / Авто и транспорт
24 февраля 2022, 10:02

В аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы отменили все рейсы

Волосы в небе от самолётов

Отменены все рейсы в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы. Фото: Алексей Кунилов

На юге России в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы отменили все рейсы, которые были назначены на 24 февраля. Украина частично ограничила воздушное пространство над страной.

Ограничения введены на прилёты в аэропорты и вылеты из них. Мера будет действовать до конца текущих суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Аэродинамика".

"Решением авиационных властей РФ полёты в ряд аэропортов юга России, в том числе Краснодар, Сочи и Анапа, с 04 часов 47 минут 24 февраля до 00:00 25 февраля временно приостановлены. Зона для полётов признана не безопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. Аэропорты настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в воздушные гавани до снятия ограничений", — говорится в сообщении.

Также Россия закрыла воздушное пространство страны у границ Украины.

Как сообщает РИА Новости, незадолго до этого Украина ввела ограничения на полёты гражданской авиации в некоторых частях страны.

"Полёты гражданских самолётов в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полётной информации и Киевского района полётной информации верхнего воздушного пространства ограничены из-за потенциальной угрозы для гражданской авиации", — говорится в сообщении международной системы оповещений для авиаперсонала NOTAM.

Напомним, после утреннего видеообращения президента РФ Владимира Путина СМИ сообщали о серии взрывов в городах Украины. Речь идёт о Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове, Бердянске и других.

Областная газета Свердловской области

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