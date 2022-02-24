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Общество / Авто и транспорт
24 февраля 2022, 10:49

В России приостановили работу аэропортов в 12 городах

Турбина самолёта

Аэропорты не работают в 12 городах. Фото: Евгения Скачкова

Росавиация ограничила полёты в ряде аэропортов страны. Работа воздушных гаваней приостановлена в 12 городах России.

Об этом говорится в информационном сообщении ведомства. Такое решение принято в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине. Ограничения действуют с 24 февраля 03:45 часов до 03:45 часов 2 марта 2022 года.

Аэропорты не работают в Ростове-на-Дону (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже, Симферополе.

"Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети", — говорится в сообщении.

"Уральские авиалинии" в свою очередь отменили все рейсы в Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону от 24 февраля.

Напомним, сначала авиарейсы отменили в трёх городах: Краснодаре, Сочи и Анапе.

Областная газета Свердловской области

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