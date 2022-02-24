Мэрия Екатеринбурга объявила аукционы на ремонт дорог в центре на Уралмаше и Эльмаше

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчиков, которые отремонтируют несколько участков улиц в этом году. Суммарно на ремонт дорог в центре, на Уралмаше и Эльмаше готовы выделить 372,5 миллиона рублей.
Заявки принимают до 2 марта. Дорожные работы должны завершиться к сентябрю.
210,6 миллиона рублей будет выделено на ремонт следующих участков улиц:
- проспект Ленина от Гагарина до Мира (старт работ летом),
- улица Дзержинского (в мае),
- проезд от Дзержинского до ККТ "Космос",
- переулок Красный,
- проезд от Красного переулка до ДИВСа,
- улица Белинского от Малышева до Декабристов,
- тротуар по Ленина от здания № 35 до Толмачёва.
Ещё 161,9 миллиона рублей направят на ремонт:
- Шефской от Красных Командиров до Космонавтов,
- Ломоносова от Коммунистической до Космонавтов,
- бульвара Культуры от Донбасской до Фестивальной.
Дорожные работы там начнутся в мае-июле, следует из данных с сайта госзакупок.
На прошлой неделе мэрия Екатеринбурга опубликовала список из 15 улиц, которые обновят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". На эти цели планируется затратить 917,8 миллиона рублей. В 2022 году администрация города отремонтирует дороги, которые ведут к школам и больницам. В списке пять объектов.