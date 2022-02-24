Мэрия Екатеринбурга объявила аукционы на ремонт дорог в центре на Уралмаше и Эльмаше

Ремонты дорог стартуют в мае-июле. Фото: Галина Соловьёва

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчиков, которые отремонтируют несколько участков улиц в этом году. Суммарно на ремонт дорог в центре, на Уралмаше и Эльмаше готовы выделить 372,5 миллиона рублей.

Заявки принимают до 2 марта. Дорожные работы должны завершиться к сентябрю.

210,6 миллиона рублей будет выделено на ремонт следующих участков улиц:

проспект Ленина от Гагарина до Мира (старт работ летом),

улица Дзержинского (в мае),

проезд от Дзержинского до ККТ "Космос",

переулок Красный,

проезд от Красного переулка до ДИВСа,

улица Белинского от Малышева до Декабристов,

тротуар по Ленина от здания № 35 до Толмачёва.

Ещё 161,9 миллиона рублей направят на ремонт:

Шефской от Красных Командиров до Космонавтов,

Ломоносова от Коммунистической до Космонавтов,

бульвара Культуры от Донбасской до Фестивальной.

Дорожные работы там начнутся в мае-июле, следует из данных с сайта госзакупок.

На прошлой неделе мэрия Екатеринбурга опубликовала список из 15 улиц, которые обновят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". На эти цели планируется затратить 917,8 миллиона рублей. В 2022 году администрация города отремонтирует дороги, которые ведут к школам и больницам. В списке пять объектов.