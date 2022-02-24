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Общество / Авто и транспорт
24 февраля 2022, 11:38

Мэрия Екатеринбурга объявила аукционы на ремонт дорог в центре на Уралмаше и Эльмаше

Дорожный знак о ремонте

Ремонты дорог стартуют в мае-июле. Фото: Галина Соловьёва

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчиков, которые отремонтируют несколько участков улиц в этом году. Суммарно на ремонт дорог в центре, на Уралмаше и Эльмаше готовы выделить 372,5 миллиона рублей.

Заявки принимают до 2 марта. Дорожные работы должны завершиться к сентябрю.

210,6 миллиона рублей будет выделено на ремонт следующих участков улиц:

  • проспект Ленина от Гагарина до Мира (старт работ летом),
  • улица Дзержинского (в мае),
  • проезд от Дзержинского до ККТ "Космос",
  • переулок Красный,
  • проезд от Красного переулка до ДИВСа,
  • улица Белинского от Малышева до Декабристов,
  • тротуар по Ленина от здания № 35 до Толмачёва.

Ещё 161,9 миллиона рублей направят на ремонт:

  • Шефской от Красных Командиров до Космонавтов,
  • Ломоносова от Коммунистической до Космонавтов,
  • бульвара Культуры от Донбасской до Фестивальной.

Дорожные работы там начнутся в мае-июле, следует из данных с сайта госзакупок.

На прошлой неделе мэрия Екатеринбурга опубликовала список из 15 улиц, которые обновят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". На эти цели планируется затратить 917,8 миллиона рублей. В 2022 году администрация города отремонтирует дороги, которые ведут к школам и больницам. В списке пять объектов.

Областная газета Свердловской области

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