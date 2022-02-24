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24 февраля 2022, 12:02

В Кольцово отменили рейсы в Сочи и Краснодар

Кольцово

Рейсы в Сочи и Краснодар отменены. Фото: Алексей Кунилов

Из-за приостановки работы аэропортов на юге России отменяют многие рейсы. Из аэропорта Кольцово не состоялись вылеты в Сочи и Краснодар.

Об этом корреспонденту "Областной газеты" рассказали в пресс-службе аэропорта.

"Рейсы U6-209 в Краснодар и N4-141 в Сочи отменены. С пассажирами работают представители авиакомпаний", — сказал директор по стратегическим коммуникациям Кольцово Андрей Клименских.

Как следует из онлайн-табло аэропорта, также задерживаются рейсы "Уральских авиалиний" и "Победы" в Сочи.

Напомним, в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине Росавиация приостановила работу воздушных гаваней в 12 городах России.

Фото: скрин онлайн-табло

Областная газета Свердловской области

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