"Уральские авиалинии" приостановили полёты в 4 российских города

В компании проработали обходные маршруты для выполнения рейсов в Армению, Кипр, Египет, Турцию. Фото: Евгения Скачкова

В авиакомпании "Уральские авиалинии" заявили о приостановке рейсов в аэропорты четырёх российских городов. Речь идёт о Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже и Симферополе.

Как объяснили в пресс-службе компании, это связано "с установлением временного режима использования воздушного пространства и с высокой угрозой безопасности полётов гражданских воздушных судов". Там также уточнили, что проработали обходные маршруты для выполнения рейсов в аэропорты Сочи, Минеральные Воды, а также в Армению, Кипр, Египет, Турцию.

Получить оперативную информацию по состоянию рейсов можно здесь.

Напомним, в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине Росавиация приостановила работу воздушных гаваней в 12 городах России. Из аэропорта Кольцово не состоялись вылеты в Сочи и Краснодар.