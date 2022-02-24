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Общество / Авто и транспорт
24 февраля 2022, 13:40

"Уральские авиалинии" приостановили полёты в 4 российских города

самолёт "Уральских авиалиний"

В компании проработали обходные маршруты для выполнения рейсов в Армению, Кипр, Египет, Турцию. Фото: Евгения Скачкова

В авиакомпании "Уральские авиалинии" заявили о приостановке рейсов в аэропорты четырёх российских городов. Речь идёт о Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже и Симферополе.

Как объяснили в пресс-службе компании, это связано "с установлением временного режима использования воздушного пространства и с высокой угрозой безопасности полётов гражданских воздушных судов". Там также уточнили, что проработали обходные маршруты для выполнения рейсов в аэропорты Сочи, Минеральные Воды, а также в Армению, Кипр, Египет, Турцию.

Получить оперативную информацию по состоянию рейсов можно здесь.

Напомним, в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине Росавиация приостановила работу воздушных гаваней в 12 городах России. Из аэропорта Кольцово не состоялись вылеты в Сочи и Краснодар.

Областная газета Свердловской области

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