В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Рабочих

На ул. Рабочих проводят благоустройство. Фото: Галина Соловьёва

Движение транспорта по участку улицы Рабочих от Татищева до Нагорной в Екатеринбурге останется закрытым до 31 марта. Это не первый перенос сроков.

Напомним, участок перекрыли 10 ноября 2021 года. Его планировали открыть до нового года, но позже сообщили, что он станет доступен для автолюбителей только с 28 февраля. Не дожидаясь назначенной даты, ограничения продлили до конца марта.

"Теперь, с наступлением оттепели, работы по благоустройству специалисты обещают закончить в скором времени", — уточнили в пресс-службе горадминистрации. Напомним, на участке улицы Рабочих строительная организация "Западный берег" занимается благоустройством территории вокруг строящихся рядом объектов.

Фото: Яндекс.Карты

Ранее "Областная газета" писала, что в столице Урала с 24 февраля по 15 апреля перекроют движение по Каслинскому переулку. Это связано со строительством сетей ливневой канализации.

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