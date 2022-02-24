Евгений Куйвашев проинспектировал строительство третьего пускового комплекса ЕКАД

Окончание строительства ЕКАД положительно скажется на транспортной доступности уральской столицы. Фото: Павел Ворожцов

Глава региона Евгений Куйвашев сегодня побывал на строительной площадке третьего пускового комплекса Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Он увидел, какими темпами ведутся работы на этом участке.

Протяжённость этого замыкающего отрезка ЕКАД — 11,44 километра. После окончания его строительства кольцо вокруг Екатеринбурга полностью замкнётся. Это положительно скажется на транспортной доступности уральской столицы. К тому же перемещение автомобилей и грузов станет более удобным с точки зрения логистики. Кроме того, это существенно улучшит экологическую обстановку в мегаполисе.

В настоящее время на стройплощадке идёт устройство земляного полотна, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, водопропускных труб, мостового полотна эстакады. Также на участке возводятся два путепровода.

Как отмечал ранее губернатор Свердловской области, он будет очень счастлив, когда строительство ЕКАД завершится. Евгений Куйвашев говорил, что движение будет запущено в 2022 году. При этом пояснял, то речь идёт лишь о специальном режиме передвижения по этой дороге.

"Нужно будет ещё дооснастить её электричеством, знаками и так далее, — такие слова главы региона приводит департамент информполитики Свердловской области. — Это сопутствующие ограждающие конструкции. До окончательного ввода ещё, наверное, потребуется год. Но в 2022 году дорожники сомкнут, и от Московского до Тюменского тракта можно будет добраться очень комфортно и быстро".

Также Евгений Куйвашев сегодня посетил Солнечный. Там строится один из объектов Универсиады-2023 — центр художественной и эстетической гимнастики. Сейчас возводятся спортивная арена, разминочный, тренировочный, два хореографических и один тренажёрный зал. Строители уже занимаются отделочными работами и устройством наружных и внутренних инженерных сетей. Сообщается, что после проведения Всемирных студенческих игр центр станет площадкой, на которой будут заниматься дети с самого раннего возраста. Не только будущие спортсмены, но и все желающие.

Кроме того, Евгений Куйвашев сегодня оценил ход строительства деревни Универсиады в Новокольцовском.