В Екатеринбурге на строительство дороги и трамвайной ветки в Солнечный выделят 1,82 млрд

Первые трамваи пройдут по новой ветке в Солнечном уже в начале 2024 года. Фото: Галина Соловьёва

Власти Екатеринбурга объявили аукцион по реконструкции улицы и строительству трамвайной линии в Солнечном микрорайоне. На эти цели из городского бюджета планируется направить более 1 миллиарда 821 миллиона рублей.

Как говорится на сайте госзакупок, в эту стоимость входят работы по реконструкции улиц 2-й Новосибирской и Лучистой со строительством трамвайной линии. Также подрядчику предстоит отремонтировать участок 2-й Новосибирской от Окружной до реки Патрушихи со строительством трамвайной линии с кольцом. Заявки на участие в аукционе принимаются до 4 марта. Исполнителя определят 9 марта.

Как рассказали в пресс-службе компании "Форум-групп" (является мастер-девелопером района), интенсивное строительство трамвайной линии начнётся уже в этом году. Ведутся работы по выносу сетей из зоны трамвая.

Длина трамвайного пути составит 1,7 километра и соединит остановку "Мусоргского" и новую остановку в Солнечном (в районе улицы Чемпионов). Пропускная способность ветки — 2,5 тысячи пассажиров в час. Строительство планируется завершить в конце 2023 года. Первые трамваи пройдут по новой ветке в Солнечном уже в начале 2024 года.

Напомним, идею будущей трамвайной линии начали обсуждать в 2017 году, когда было подписано соглашение между администрацией города и "Форум-групп" о взаимодействии по её реализации. В 2019 году Александр Высокинский, занимавший тогда пост главы Екатеринбурга, утвердил проект будущей ветки.

В 2020 году началась подготовка земельных участков для реконструкции дороги под строительство ветки. В июле 2021 года стало известно, что идёт разработка новой проектной документации.