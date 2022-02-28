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Общество / Авто и транспорт
28 февраля 2022, 08:42

Из-за тумана в Екатеринбурге самолёты перенаправили в Челябинск

Кольцово

Рейсы из Сочи и Шарм-эш-Шейха сегодня перенаправили в Челябинск. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня утром в нескольких районах Екатеринбурга жители заметили смог. Из-за густого тумана самолёты, которые должны были приземлиться в Кольцово, перенаправили в Челябинск.

Речь идёт о рейсах из Сочи и Шарм-эш-Шейха.

"Из-за сложных метеоусловий в Кольцово три рейса ушли на запасной аэродром в Челябинск. Это рейсы DP-1339 из Сочи, N4-144 из Сочи и FV-5570 из Шарм-эш-Шейха. С пассажирами работают представители авиакомпаний", — рассказали "Областной газете" в пресс-службе аэропорта.

Добавим, что о смоге утром сообщали жители центра города, Вторчермета и других микрорайонов. Также туман наблюдался на ЕКАД и Полевском тракте.

Ранее уральские синоптики объявили предупреждение о смоге. Оно будет действовать до вечера сегодняшнего дня.

Областная газета Свердловской области

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