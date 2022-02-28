Две улицы перекроют в Екатеринбурге в начале марта

С начала марта в Екатеринбурге перекроют улицы Февральской революции и Мельникова. Это произойдёт с 1 и 7 марта соответственно.
Улицу Февральской Революции от Антона Валека до здания № 5а на Октябрьской площади закроют почти на два года — до 31 декабря 2023 года. Это необходимо для строительства многофункционального научно-производственного центра. Работы будет вести застройщик "УГМК-Навигатор".
С 7 марта на месяц — до 7 апреля — перекроют улицу Мельникова. Это связано со строительством сетей водоснабжения к дому на Нагорной. Работами займутся специалисты МУП "Водоканал" в районе дома № 12.