Шесть рейсов отправили на запасной аэродром из-за тумана в Екатеринбурге

Туман рассеялся, аэропорт снова принимает и выпускает самолёты. Фото: Павел Ворожцов

Утром 28 февраля из-за тумана в Екатеринбурге шесть рейсов перенаправили в Челябинск. Сейчас аэропорт Кольцово работает штатно.

Туман рассеялся, аэропорт снова принимает и выпускает самолёты. Утром на запасной аэродром в Челябинск отправились рейсы из Сочи, Шарм-Эль-Шейха, Владивостока, Красноярска, Новокузнецка.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (туман) в г. Екатеринбурге командиры шести воздушных судов авиакомпаний "Победа", "Северный ветер", "Уральские авиалинии", Red wings и "Россия" приняли решение о посадке самолётов на запасном аэродроме в г. Челябинске. Они уже совершили благополучную посадку. С целью недопущения нарушений прав пассажиров ситуация находится на контроле Свердловской и Челябинской транспортных прокуратур", — рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Добавим, что о смоге сегодня утром сообщали жители центра города, Вторчермета и других микрорайонов. Также туман наблюдался на ЕКАД и Полевском тракте.

Ранее уральские синоптики объявили предупреждение о смоге. Оно будет действовать до вечера сегодняшнего дня.