Россия закрыла небо для 36 стран

Россия приняла ответные меры по закрытию воздушного пространства. Фото: Евгения Скачкова

Росавиация опубликовала список из 36 стран, для которых закрывается воздушное пространство России в качестве ответной меры. В перечень вошли европейские государства.

До этого наша страна закрыла небо для Великобритании, Болгарии, Латвии, Литвы, Молдавии, Румынии, Эстонии, Словении, Чехии и Польши. Теперь в него внесены ещё 27 стран. Среди них в том числе Германия, Испания, Италия, Франция, а также Австрия, Албания, Бельгия, Венгрия, Греция, Дания, Канада, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Хорватия, Швеция и другие.

Полёты из этих стран можно будет выполнять только с разрешения Росавиации и МИД РФ.

"В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полётов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств", — говорится в сообщении Росавиации.

Напомним, что первой небо для российских самолётов (в ночь на 25 февраля) закрыла Великобритания. Затем это сделали Болгария, Польша, Украина, Эстония, Латвия, Чехия. Список стран здесь. После стало известно, что Кипр и Евросоюз закрыли своё воздушное пространство для российских воздушных судов.