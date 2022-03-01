Росавиация продлила до 8 марта приостановку работы некоторых аэропортов

Пассажиров перевозят по альтернативным маршрутам. Фото: Евгения Скачкова

Росавиация продлила на неделю приостановку полётов в некоторые аэропорты. Речь идёт о воздушных гаванях в городах южной и центральной частей России.

Теперь ожидается, что ограничения отменят 8 марта в 3:45 по московскому времени. Изначально они вводились с 24 февраля 03:45 до 03:45 2 марта 2022 года.

"Режим временного ограничения полётов в российские аэропорты юга и центральной части России продлён до 8 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени. Полёты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме", — говорится в сообщении Росавиации.

Пассажиров перевозят по альтернативным маршрутам, задействованы аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Решение было принято в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине.