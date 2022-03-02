США закрывают небо для российских самолётов

В качестве ответной меры Россия закрыла небо уже для 36 стран. Фото: Евгения Серебренникова

Президент США Джо Байден в ходе обращения к Конгрессу заявил, что Штаты закрывают воздушное пространство для России. Таким образом они поддерживают своих союзников.

"Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для еще большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику", — передают РИА Новости слова Байдена.

В ходе своего выступления с ежегодным посланием "О положении страны" президент США также заявил, что американские военные не будут вмешиваться в конфликт Украины. Они отправляются в Европу для защиты НАТО от возможной агрессии России. Украине от США и союзников будет выделена помощь в размере 1 миллиарда долларов.

Напомним, что первой небо для российских самолётов (в ночь на 25 февраля) закрыла Великобритания. Затем это сделали Болгария, Польша, Украина, Эстония, Латвия, Чехия. Список стран здесь. После стало известно, что Кипр и Евросоюз закрыли своё воздушное пространство для российских воздушных судов. По подсчётам Аналитической службы АТОР, всего за рубежом сейчас могут находиться более 150 тысяч туристов, у 27 тысяч из них есть сложности с вылетом в Россию.

В качестве ответной меры Россия закрыла небо уже для 36 стран.

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