Boeing прекратил обслуживание российских авиакомпаний

Сегодня стало известно о закрытии неба США для российских самолётов. Фото: Евгения Серебренникова

Компания Boeing приостановила обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний. Детали предоставляться также не будут.

Работа подразделений Boeing в Москве временно прекращена.

"Мы приостановили предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний", — говорится в сообщении компании, которое приводит РИА Новости.

Добавим, что сегодня стало известно о закрытии неба США для российских самолётов. О такой мере заявил президент Джо Байден, выступая с посланием к Конгрессу.