Turkish Airlines возобновляет рейсы Екатеринбург — Стамбул

Стамбул — востребованное у уральцев направление полётов. Фото: Павел Ворожцов

Авиакомпания Turkish Airlines возобновляет перелёты из Кольцово в Стамбул. Рейсы будут выполняться трижды в неделю с 7 марта.

Улететь в крупнейший город Турции на Airbus A321neo вместимостью до 182 пассажиров можно по понедельникам, четвергам и субботам. Вылеты из Стамбула намечены в 2:15, прилёт в Екатеринбург в 08:40, обратный рейс — в 9:40, прибытие — в 12:25.

Напомним, Turkish Airlines приостановила полёты из столицы Урала в январе 2022 года после окончания выполнения полётной программы в новогодние праздники.

По данным пресс-службы Кольцово, Стамбул — востребованное у уральцев направление полётов. В 2021 году на маршруте было обслужено более 40 тыс. пассажиров.

Добавим, накануне Федеральное агентство по туризму рекомендовало россиянам отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции. А туроператорам — приостановить продажи путёвок туда. Подробнее об этом читайте здесь.

Для отдыха лучше выбирать страны, которые открыты для поездок с туристическими целями и не вводили против России никаких ограничений. Речь в том числе идёт о Турции, Египте, Тунисе, ОАЭ, Китае, Индии, Вьетнаме.

Читайте также:

Уральцы могут получать официальные данные, связанные с международной ситуацией.