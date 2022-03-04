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Общество / Авто и транспорт
4 марта 2022, 14:00

В ночь на 5 марта на трассе Екатеринбург — Тюмень ограничат движение

Машины в пробке на трассе

Ограничение вводится в обоих направлениях. Фото: Павел Ворожцов

В ночь с пятницы на субботу ограничения вводятся на 216-м км автодороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень. Это связано с необходимостью установки металлической рамной конструкции над дорогой в районе с. Троицкое ГО Богданович.

Трассу перекроют с полуночи до 1:00 5 марта. Ограничение вводится в обоих направлениях.

"Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06", — рассказали в ФКУ "Уралуправтодор".

Областная газета Свердловской области

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