Жители Екатеринбурга обсудят обновлённые проекты реконструкции Каменного моста

В проекте реконструкции Каменного моста по-прежнему предлагается расширить (с 10 до 14 метров) проезжую часть до 4 полос. Фото: Галина Соловьёва

Администрация Екатеринбурга объявила о повторных общественных обсуждениях по проектам реконструкции моста через Исеть на Малышева. Теперь пешеходные дорожки предусмотрены по двум сторонам, а не по одной, как это планировалось изначально.

Повторные обсуждения поручил провести мэр города Алексей Орлов. 15 марта будет опубликован весь перечень информационных материалов.

Добавим, что в проекте реконструкции Каменного моста по-прежнему предлагается расширить (с 10 до 14 метров) проезжую часть до 4 полос — по 2 в каждую сторону. Это позволит увеличить пропускную способность участка, избавив его от эффекта "бутылочного горлышка". Кроме того, запланировано строительство дождевой канализации и локальных очистных сооружений. Их производительность превысит 77 тысяч кубометров в сутки.

Сам ремонт моста планируют начать в 2024 году.

Добавим, что первые общественные обсуждения по проекту прошли осенью 2021 года. Многие участники отмечали, что не продумано, как будут передвигаться пешеходы по нечётной стороне Малышева, им придётся доходить до Голубиного моста, что увеличивает путь.