Самолёт "Уральских авиалиний" с туристами задержали в Египте

В самой авиакомпании заявили, что до 13 марта будут вывозить пассажиров из Египта. Фото: Алексей Кунилов

Самолёт "Уральских авиалиний" не смог вылететь в субботу из египетского Шарм-эш-Шейха в московский аэропорт Домодедово. Иностранный лизингодатель потребовал остановить воздушное судно.

Пассажиров рейса U6 1886 разместили в отелях. Известно, что самолёт должен был пролетать над Кипром, который ранее закрыл своё воздушное пространство.

"Лизингодатель подал заявку в египетские авиационные власти, чтобы они остановили этот самолёт, и Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) не выдаёт разрешение на пролёт своей зоны, чтобы они вернулись", — сообщили РИА Новости.

В самой авиакомпании заявили, что до 13 марта будут вывозить пассажиров из Египта. Туда смогут полететь только иностранные граждане, которые возвращаются в свою страну проживания. С 14 марта "Уральские авиалинии" полностью отменяют полётную программу в эту страну как минимум до 20 мая 2022 года.

"В связи со сложившейся геополитической ситуацией авиакомпания вынуждена отменить следующие международные рейсы: в ОАЭ с 4.03 по 26.03.2022; в Армению с 04.03 по 26.03.2022; в Израиль с 04.03 по 26.03.2022", — рассказали также в "Уральских авиалиниях".