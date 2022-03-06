Свердловские трассы от снега расчищают около 500 спецмашин

Как сообщили в управлении автодорог, высота сугробов местами достигла 20 сантиметров. Фото: Павел Ворожцов

На трассах Свердловской области за ночь выпала полуторамесячная норма осадков. На очистку дорог по поручению губернатора Евгения Куйвашева выведут 480 единиц техники. Сейчас последствия снегопада ликвидируют 350 машин, израсходовано 2,5 тысячи тонн пескосоляной смеси и 210 тонн песка.

Глава региона поручил профильным министерствам и ведомствам обеспечить безопасность уральцев. Снегоуборочная техника будет непрерывно работать до улучшения дорожных условий. За ситуацией следят 50 автоматических постов дорожного контроля. Комплексы оборудованы метеодатчиками и видеокамерами, сообщили в региональном департаменте информполитики.

ГИБДД ограничила движение общественного транспорта на свердловских дорогах. В Алапаевском районе по завершении работ по очистке работ уже возобновилось движение грузового и пассажирского транспорта.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства призывает водителей, пассажиров и пешеходов соблюдать меры безопасности и не создавать помех дорожной технике.

Сообщать о неубранных участках автодорог можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Накануне на Средний Урал обрушилась непогода. Сильный снег, метели, шквалистый ветер 25 м/с, на дорогах гололедица в виде снежного наката сохранятся сегодня минимум до обеда. На дорогах поздно вечером и ночью произошло множество ДТП, в том числе со смертельным исходом. Как сообщили в управлении автодорог, высота сугробов местами достигла 20 сантиметров.

Напомним, что на полную расчистку от снега дорог I категории подрядным организациям дается 3–4 часа после окончания снегопада, II, III, IV категорий — 5–6 часов, V категории — 12 часов. Очистка тротуаров от снега производится в течении 24 часов.