В РЭО ГИБДД Свердловской области приостановили приём граждан в праздники

Записаться можно через портал госуслуг. Фото: Александр Зайцев

В регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Свердловской области не будут принимать граждан в мартовские праздники. Приём возобновится со среды, 9 марта.

Записаться можно через портал госуслуг. Через него можно оплатить госпошлину со скидкой 30 %.

"Обязательным при посещении подразделений является использование защитных масок", — напомнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Напомним, что у россиян начались трёхдневные выходные дни — с 6 по 8 марта — в связи с празднованием Международного женского дня.