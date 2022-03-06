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Общество / Авто и транспорт
6 марта 2022, 16:21

В РЭО ГИБДД Свердловской области приостановили приём граждан в праздники

регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД

Записаться можно через портал госуслуг. Фото: Александр Зайцев

В регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Свердловской области не будут принимать граждан в мартовские праздники. Приём возобновится со среды, 9 марта.

Записаться можно через портал госуслуг. Через него можно оплатить госпошлину со скидкой 30 %.

"Обязательным при посещении подразделений является использование защитных масок", — напомнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Напомним, что у россиян начались трёхдневные выходные дни — с 6 по 8 марта — в связи с празднованием Международного женского дня.

Областная газета Свердловской области

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