В РЭО ГИБДД Свердловской области приостановили приём граждан в праздники

В регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Свердловской области не будут принимать граждан в мартовские праздники. Приём возобновится со среды, 9 марта.
Записаться можно через портал госуслуг. Через него можно оплатить госпошлину со скидкой 30 %.
"Обязательным при посещении подразделений является использование защитных масок", — напомнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Напомним, что у россиян начались трёхдневные выходные дни — с 6 по 8 марта — в связи с празднованием Международного женского дня.