Turkish Airlines возобновила перелёты из Екатеринбурга в Стамбул

Сегодня состоялся первый после возобновления полётной программы рейс Turkish Airlines из Екатеринбурга в Стамбул. Улететь в крупнейший город Турции на Airbus A321neo теперь можно по понедельникам, четвергам и субботам.
По данным пресс-службы екатеринбургского аэропорта, самолёт перевозчика прибыл утром в Кольцово. После заправки воздушное судно отправилось в Стамбул.
Напомним, Turkish Airlines приостановила полёты из столицы Урала в январе 2022 года после окончания выполнения полётной программы в новогодние праздники.
Добавим, ранее Федеральное агентство по туризму рекомендовало россиянам отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции. А туроператорам — приостановить продажи путёвок туда. Подробнее об этом читайте здесь.
Для отдыха лучше выбирать страны, которые открыты для поездок с туристическими целями и не вводили против России никаких ограничений. Речь в том числе идёт о Турции, Египте, Тунисе, ОАЭ, Китае, Индии, Вьетнаме.