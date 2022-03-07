Turkish Airlines возобновила перелёты из Екатеринбурга в Стамбул

В Стамбул из Кольцово улетел Airbus A321neo вместимостью до 182 пассажиров. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня состоялся первый после возобновления полётной программы рейс Turkish Airlines из Екатеринбурга в Стамбул. Улететь в крупнейший город Турции на Airbus A321neo теперь можно по понедельникам, четвергам и субботам.

По данным пресс-службы екатеринбургского аэропорта, самолёт перевозчика прибыл утром в Кольцово. После заправки воздушное судно отправилось в Стамбул.

Напомним, Turkish Airlines приостановила полёты из столицы Урала в январе 2022 года после окончания выполнения полётной программы в новогодние праздники.

Добавим, ранее Федеральное агентство по туризму рекомендовало россиянам отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции. А туроператорам — приостановить продажи путёвок туда. Подробнее об этом читайте здесь.