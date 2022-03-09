В Екатеринбурге закроют 2 улицы на 2 года ради строительства школы

Ограничения будут действовать почти 2 года, до 31 декабря 2023 года. Фото: Нина Георгиева

В Екатеринбурге с 4 апреля закроют движение по двум улицам в Верх-Исетском районе. Ограничения связаны с началом строительства средней образовательной школы № 41 по адресу Котельникова, 5а.

Проехать нельзя будет по улицам Каменщиков и Ударников на участке от Красноуфимской до Начдива Васильева. Ограничения будут действовать почти 2 года, до 31 декабря 2023 года.

"Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения", — сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.