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Общество / Авто и транспорт
9 марта 2022, 18:23

В Екатеринбурге закроют 2 улицы на 2 года ради строительства школы

Перекрытие дороги, знаки об объезде

Ограничения будут действовать почти 2 года, до 31 декабря 2023 года. Фото: Нина Георгиева

В Екатеринбурге с 4 апреля закроют движение по двум улицам в Верх-Исетском районе. Ограничения связаны с началом строительства средней образовательной школы № 41 по адресу Котельникова, 5а.

Проехать нельзя будет по улицам Каменщиков и Ударников на участке от Красноуфимской до Начдива Васильева. Ограничения будут действовать почти 2 года, до 31 декабря 2023 года.

"Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения", — сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: информационная карта перекрытий Екатеринбурга
Областная газета Свердловской области

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