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10 марта 2022, 10:00

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле ограничили оплату проезда с помощью телефона

проезд в общественном транспорте

Вводимые ограничения не касаются российской платёжной системы "Мир". Фото: Галина Соловьёва

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле изменились способы безналичной оплаты проезда. Использовать смартфоны, работающие с платёжными системами Visa и MasterCard, не получится.

При этом пластиковые карты этих платёжных систем продолжат работу в штатном режиме, сообщает информационная служба ЕКАРТА. Отмечается, что "оплата с использованием карты "Мир", добавленной во все электронные кошельки на мобильных устройствах, доступна без ограничений".

Аналогичная информация также размещена на сайте НТ МУП "Тагильский трамвай".

Фото: информационная служба ЕКАРТА

Ранее "Областная газета" писала, что в столице Урала заработал единый проездной билет.

Областная газета Свердловской области

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В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле ограничили оплату проезда с помощью телефона