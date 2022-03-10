В Екатеринбурге прошёл автопробег в поддержку действий ВС РФ на Украине

Автоколонна стартовала в полдень от Дома офицеров Центрального военного округа. Фото: Алексей Кунилов

В столице Урала сегодня днём прошёл автопробег в поддержку действий Вооружённых сил РФ по демилитаризации и денацификации территории Украины. По центральным улицам города проехали около 100 машин с флагами России, ДНР и ЛНР, разных видов и родов войск ВС.

Автоколонна стартовала в полдень от Дома офицеров Центрального военного округа (ул. Первомайская, 27). Машины проехали по ул. Луначарского, пр. Ленина, ул. Московской. Они заехали в Академический, после чего развернутся и снова поедут в центр уже через Ботанику. На многих автомобилях прикреплена буква Z в поддержку российских военных.

Фото: Алексей Кунилов

Добавим, что организаторами согласованного автопробега выступили региональные отделения Общероссийских организаций "Офицеры России" и "Сильная Россия".

Фото: Алексей Кунилов

Напомним, что до этого автопробеги в поддержку спецоперации на Украине прошли в Екатеринбурге 6 марта. Одна из колонн тогда проехала по пр. Ленина от ТЦ "Дирижабль". Ещё одна группа автомобилистов направилась на Широкореченский мемориал.

Фото: Алексей Кунилов