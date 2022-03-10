На Среднем Урале в праздничные дни выявлено 175 нетрезвых водителей

Рейдовые мероприятия продолжатся. Фото: Алексей Кунилов

В минувшие праздничные выходные на дорогах Свердловской области дежурили сотрудники Госавтоинспекции. Они пресекли более 300 грубых нарушений правил дорожного движения.

В ходе проведённых рейдов было задержано 175 нетрезвых водителей. При управлении транспортными средствами также были пойманы 150 человек без водительских прав. Это граждане, которые не имели или были лишены соответствующего удостоверения.

"Нарушения выявлялись в ходе сплошных проверок транспорта, которые прошли в городах региона. Проведение таких мероприятий направлено исключительно на профилактику ДТП с участием нетрезвых водителей и водителей, не имеющих права управления", — рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД ГУ МВД России.

Там также уточнили, что рейдовые мероприятия продолжатся. Они пройдут во всех городах региона, а также в отдалённых населённых пунктах.

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