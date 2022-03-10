В Качканаре с 1 апреля подорожает проезд в маршрутках

Стоимость в городских маршрутках не повышалась с 2018 года. Фото: Алексей Кунилов

Стоимость проезда в маршрутном транспорте Качканара повысят на 2 рубля. Это произойдёт с 1 апреля.

Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, установить новую стоимость проезда предложили перевозчики из-за роста расходов на топливо и запчасти. Изначально речь шла о повышении до 25 рублей. Однако после рассмотрения экономического обоснования отделом городского хозяйства решено продавать билеты за 22 рубля.

Уточняется, что стоимость в городских маршрутках не повышалась с 2018 года.

Кстати, с сегодняшнего дня увеличилась стоимость проезда по муниципальным маршрутам Белоярского городского округа. Теперь поездка на автобусах № 16 "пгт. Белоярский (ГБУЗ СО "БЦРБ") — пгт. Белоярский (ул. Сибирская)", № 17 "пгт. Белоярский (автостанция) — санаторий Кристалл" и № 18 "пгт. Белоярский (ГБУЗ СО "БЦРБ") — ст. Баженово" обойдётся в 21 рубль.

№ 113 "пгт. Белоярский (автостанция) — с. Некрасово" — 80 рублей, № 110 "пгт. Белоярский (автост.) через с. Черноусово, с. Камышево — пгт. Белоярский (автост.)" — 98 рублей. Дороже всего прокатиться на автобусе № 114 "пгт. Белоярский (автостанция) через с. Кочневское — пгт. Белоярский (автостанция)" — 116 рублей, отмечают в пресс-службе ГО.

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