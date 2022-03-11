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11 марта 2022, 08:15

Уральские туристы застряли в Турции

Пустой самолёт

Дата и время вывозного рейса пока не называются. Фото: Алексей Кунилов

Отменён рейс из Антальи в Екатеринбург. Самолёт с уральскими туристами ждали в Кольцово накануне вечером. Его перенесли на утро 11 марта, а затем отменили.

Речь идёт о рейсе ZF9696 авиакомпании Azur Air. Официальных комментариев пока нет. Известно, что с 8 марта авиакомпания по рекомендации Росавиации временно приостанавливает программы полётов за рубеж.

Всех ожидающих туристов разместили в отеле в Белеке. Дата и время вывозного рейса пока не называются.

По данным онлайн-табло Кольцово, сегодня также отменён утренний рейс авиакомпании "Россия" из Хургады в столицу Урала.

Фото: онлайн-табло Кольцово
Фото: онлайн-табло Кольцово
Областная газета Свердловской области

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