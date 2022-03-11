Массовая авария на Амундсена преградила путь в сторону центра Екатеринбурга

Из-за аварии перекрыты сразу три полосы в сторону центра города. Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге сегодня утром произошло массовое ДТП на ул. Амундсена. По словам очевидцев, столкнулись автобус, "Газель" и три легковых автомобиля.

На улице Амундсена при движении в сторону центра города образовалась большая пробка. Она начинается от пр. Академика Сахарова и продолжается до Академика Вонсовского. Автомобилисты стоят также на Краснолесья и Академика Вонсовского.

Из-за аварии перекрыты сразу три полосы. ДТП преградило путь водителям в центр города.

В УГИБДД по Екатеринбургу "Областной газете" сообщили, что пострадавших в аварии нет. Водители машин решили самостоятельно поехать в ГИБДД для офомления ДТП.

Добавим, что в целом пробки в городе на данный момет оцениваются в 7 баллов.