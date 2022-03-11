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Общество / Авто и транспорт
11 марта 2022, 11:25

В Каменске-Уральском на полгода перекроют движение по Волковской плотине

Плотина в Каменске-Уральском

На подъездах к автомобильному мосту на плотине с обеих сторон в ближайшее время установят дорожные знаки "тупик". Фото: Павел Ворожцов

В Каменске-Уральском с 15 марта закрывают движение транспорта по Волковской плотине. Ограничения продлятся полгода, до 20 сентября.

На подъездах с обеих сторон в ближайшее время установят дорожные знаки "тупик".

"Это связано с проведением второго этапа капитального ремонта на Волковской плотине. В 2021 году на гидросооружении Красногорской ТЭЦ проводился первый этап капитального ремонта, и движение транспорта по плотине было закрыто с 19 июля по 30 ноября", — рассказали в администрации города.

Напомним, что реконструкция Волковской плотины началась в 2016 году после вхождения Красногорской ТЭЦ в состав УАЗа. Из-за плохого состояния сооружение тогда практически не обслуживалось. За первые три года капитально отремонтировали все восемь рабочих затворов. В 2021 году полностью отремонтировали поверхности правого берега со стороны бьефа (часть реки, примыкающая к гидротехническому сооружению), а также восстановили горизонтальные поверхности верховых открылков тела плотины и отремонтировали помещения подъёмных механизмов затворов.

Известно, что на капремонт Волковской плотины в 2021–2022 годах планировали выделить 60 млн рублей.

Областная газета Свердловской области

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