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Общество / Авто и транспорт
14 марта 2022, 14:44

"Уральские авиалинии" приостанавливают полёты в Казахстан до конца апреля

Уральские авиалинии

В случае отмены рейса россияне могут переоформить билет с вылетом до 30 мая по месту приобретения. Фото: Евгения Скачкова

Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает полёты из России в Казахстан. Ограничительная мера будет действовать до конца апреля.

Об этом сообщается в официальном telegram-канале авиаперевозчика.

"В связи с текущей геополитической обстановкой авиакомпания вынуждена приостановить полётную программу в Казахстан до 30 апреля 2022 года", — говорится в сообщении.

В случае отмены рейса россияне могут переоформить билет с вылетом до 30 мая по месту приобретения либо обратившись в службу поддержки пассажиров. В связи с большим количеством обращений авиакомпания просит граждан отложить звонок, если рейс, на который были куплены билеты, был запланирован не на ближайшие 48 часов. Также возможен возврат средств за билет.

Напомним, на прошлой неделе казахстанская авиакомпания Air Astana сообщала о приостановке всех полётов в Россию и из неё.

Областная газета Свердловской области

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