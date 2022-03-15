В Первоуральске ночью тушили автосервис на Трубников

По данным очевидцев, один из пожарных погиб из-за обрушения кровли автосервиса. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Первоуральске в ночь на 15 марта горел автосервис и автомобиль Volkswagen Polo. Площадь пожара составила 350 кв. м.

На место происшествия на ул. Трубников выезжали 18 спасателей на 6 единицах спецтехники.

"Открытое горение было ликвидировано после полуночи, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились только в 5:27. Установлено, что на площади 350 кв. м сгорел автомобиль, повреждены перекрытие, стены и имущество в здании автосервиса", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По данным очевидцев, один из пожарных погиб, выполняя свой профессиональный долг. Это произошло во время обрушения кровли автосервиса. Информация пока официально не подтверждается.