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Общество / Авто и транспорт
15 марта 2022, 09:09

В Первоуральске ночью тушили автосервис на Трубников

Тушение пожара в автосервисе

По данным очевидцев, один из пожарных погиб из-за обрушения кровли автосервиса. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Первоуральске в ночь на 15 марта горел автосервис и автомобиль Volkswagen Polo. Площадь пожара составила 350 кв. м.

На место происшествия на ул. Трубников выезжали 18 спасателей на 6 единицах спецтехники.

"Открытое горение было ликвидировано после полуночи, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились только в 5:27. Установлено, что на площади 350 кв. м сгорел автомобиль, повреждены перекрытие, стены и имущество в здании автосервиса", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По данным очевидцев, один из пожарных погиб, выполняя свой профессиональный долг. Это произошло во время обрушения кровли автосервиса. Информация пока официально не подтверждается.

Областная газета Свердловской области

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