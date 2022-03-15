В Екатеринбурге вновь перекроют развязку на Луганской — Объездной

Для машин, едущих по направлению в город, будет организован проезд по отремонтированному путепроводу. Фото: Яндекс.Карты

Водителям Екатеринбурга анонсировали продолжение реконструкции развязки на Луганской — Объездной. В период работ на участке будет ограничено движение транспорта.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе горадминистрации, второй этап работ на развязке пройдёт также как и первый — дорожники полностью перекроют часть моста вместе с выездами. Для машин, едущих по направлению в город, будет организован проезд по отремонтированному путепроводу. По тому же участку будут двигаться автомобили в сторону аэропорта Кольцово.

Уточнить сроки полного перекрытия моста изданию не смогли. О них будет сообщено дополнительно.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2021 года открыли въезд на мост в сторону Кольцово с Объездной дороги. После въезда проезжая часть была расширена до трёх полос. Подробнее об этом читайте тут.