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Общество / Авто и транспорт
15 марта 2022, 11:00

В Екатеринбурге вновь перекроют развязку на Луганской — Объездной

Яндекс.Карты

Для машин, едущих по направлению в город, будет организован проезд по отремонтированному путепроводу. Фото: Яндекс.Карты

Водителям Екатеринбурга анонсировали продолжение реконструкции развязки на Луганской — Объездной. В период работ на участке будет ограничено движение транспорта.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе горадминистрации, второй этап работ на развязке пройдёт также как и первый — дорожники полностью перекроют часть моста вместе с выездами. Для машин, едущих по направлению в город, будет организован проезд по отремонтированному путепроводу. По тому же участку будут двигаться автомобили в сторону аэропорта Кольцово.

Уточнить сроки полного перекрытия моста изданию не смогли. О них будет сообщено дополнительно.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2021 года открыли въезд на мост в сторону Кольцово с Объездной дороги. После въезда проезжая часть была расширена до трёх полос. Подробнее об этом читайте тут.

Областная газета Свердловской области

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