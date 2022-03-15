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Общество / Авто и транспорт
15 марта 2022, 13:55

В Екатеринбурге тестируют комплекс, фиксирующий выключенные фары

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Камеру установили на перекрёстке Белинского — Фурманова. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге установили новый комплекс, фиксирующий в том числе отсутствие ближнего света фар. Камеры появились на перекрёстке Белинского — Фурманова.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе "УГМК-Телеком", комплекс работает в тестовом режиме. Продолжительность проверки составит от полугода до года. Далее камеры заработают в полную силу.

"Компания постоянно мониторит рынок производителей и тестирует новые комплексы, своевременно заменяя устаревшие на более технологичные, с качественной фиксацией и более широким перечнем регистрации нарушений ПДД", — уточнили изданию.

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На опасных участках свердловских трасс установят новые камеры.

Областная газета Свердловской области

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