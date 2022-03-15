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Общество / Авто и транспорт
15 марта 2022, 15:37

Власти Екатеринбурга опровергли отмену оплаты проезда банковскими картами

оплата проезда

Ранее в Интернете появилась информация о том, что в некоторых городских автобусах перестали принимать пластиковые карточки, в том числе платёжной системы "Мир". Фото: Владимир Мартьянов

В мэрии Екатеринбурга прокомментировали информацию об отмене оплаты проезда в общественном транспорте банковскими картами. Городские власти заявили, что данные не соответствуют действительности.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что карты продолжают принимать все транспортные компании города. "Единичные случаи несрабатывания терминалов кондукторов являются техническими сбоями, которые оперативно устраняются оператором безналичной оплаты", — говорится в сообщении.

Добавим, ранее в Интернете появилась информация о том, что в некоторых городских автобусах перестали принимать пластиковые карточки. Оплата якобы не проходила даже через "Мир". Расплатиться за проезд можно было только наличными или Е-КАРТой.

Напомним, с 10 марта в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле изменились способы безналичной оплаты проезда. Использовать смартфоны, работающие с платёжными системами Visa и MasterCard, не получится.

Областная газета Свердловской области

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