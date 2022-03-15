Им не светит

stock.adobe.com / PiyawatNandeenoparit

Попасть в поле зрения камеры с выключенными фарами можно на перекрёстке Белинского и Фурманова в уральской столице. Пока комплекс работает в тестовом режиме. Корреспондент «Областной газеты» Диана ХРАМЦОВА выяснила, где и когда ещё появятся такие посты и какие нарушения они будут фиксировать.

Обычно проверка точности работы комплекса занимает от полугода до года, пояснили в пресс-службе компании «УГМК-Телеком», эта компания занимается обслуживанием сети дорожных камер в Свердловской области. «Компания постоянно мониторит рынок производителей и тестирует новые комплексы, своевременно заменяя устаревшие на более технологичные, с качественной фиксацией и более широким перечнем регистрации нарушений ПДД», — уточнили в компании.

Только по завершении тестового периода функция фиксации нового нарушения появится и на других комплексах.

Штрафы – настоящие

– Такие камеры уже работают в Москве, их запустили в тестовом режиме ещё в прошлом году, – рассказывает автоэксперт Дмитрий Ларионов, – и в столице автомобилисты уже получают штрафы за нарушения, зафиксированные такими комплексами. Я всё-таки надеюсь, что у нас гаишники понимают, что такое тестовый режим, и штрафы будут выписываться с очень жёсткой модерацией. Частично сотрудник ГИБДД будет осуществлять какую-то обратную связь для фиксации, чтобы указывать на возможные ошибки: включён ли верхний свет, дневные или ходовые огни. Соответственно, будет какая-то проверка человеком.

Тестовый режим, считает автоэксперт, не должен предполагать наказания, даже если нарушение зафиксировано. Сейчас другие штрафы, которые попали в объектив камер на дорогах, обрабатываются автоматически.

– В автоматическом режиме выявление нарушения происходит без прямого участия человека. А если под тестовым режимом понимается ситуация, когда сотрудник сидит на месте и выполняет фактически функцию по выявлению, то это уже не автоматический режим. И штрафы выписывать он не в праве. Ситуация прояснится, когда это всё будет обкатано. И будет уже относительно достоверно определяться, есть нарушение или нет, – считает Дмитрий Ларионов.

По правилам, за езду с выключенными фарами (или без ходовых огней) полагается штраф в размере 500 рублей, его можно оплатить в двухнедельный срок со скидкой 50 процентов.

В управлении ГИБДД по Свердловской области пояснили, что «письма счастья» забывчивым водителям – а фары, как правило, многие просто забывают днём включать – приходить всё же будут, но выносить такие постановления начнут с особым вниманием.

Спутанные одной сетью

Сейчас в регионе установлены порядка 190 стационарных комплексов фотовидеофиксации, из них 110 в Екатеринбурге. Также на дорогах области работают 115 передвижных и мобильных комплексов. Все эти камеры обслуживает компания «УГМК-Телеком». «Оборудование фиксирует проезд всех транспортных средств через зоны контроля, распознавая госномера. Вся информация передаётся заказчику. Кроме того, данные с признаками нарушений направляются в центр автоматизированной фиксации административных нарушений ГИБДД, и там уже проверяют информацию и выносит решение. Все комплексы размещаются в точках, согласованных с автоинспекцией. Если комплекс установлен в неуказанном месте, то материалы с такой камеры не принимаются», – рассказали в «УГМК-Телеком».

Комплексы сейчас фиксируют пять видов нарушений: превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, пересечение стоп-линии, выезд на встречную полосу, в том числе и на трамвайные пути, а также проезд по полосе, выделенной для общественного транспорта. Теперь к списку добавили ещё езду с выключенными фарами.