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Общество / Авто и транспорт
16 марта 2022, 18:34

В Екатеринбурге почти на месяц перекроют две улицы

Перекрытие

В апреле специалисты МУП "Водоканал" и "Водопроводно-канализационное хозяйство" ограничат движение на двух улицах Екатеринбурга. Фото: Анна Митчина

В апреле специалисты МУП "Водоканал" и "Водопроводно-канализационное хозяйство" ограничат движение на двух улицах Екатеринбурга. Оба перекрытия будут действовать почти месяц.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, с 8 апреля по 6 мая будет закрыт участок улицы Гоголя от Энгельса до Гоголя, 15а. Движение транспорта на время закрытия будет перенаправлено по улицам Энгельса, Горького, Куйбышева, 8 Марта, Малышева, Белинского и Карла Маркса.

Также планируется перекрытие Виражного переулка от Куйбышева до переулка Шорного. Ограничение будет действовать с 10 апреля по 3 мая.

Причины перекрытия не называются.

Областная газета Свердловской области

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