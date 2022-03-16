В Екатеринбурге почти на месяц перекроют две улицы

В апреле специалисты МУП "Водоканал" и "Водопроводно-канализационное хозяйство" ограничат движение на двух улицах Екатеринбурга. Фото: Анна Митчина

В апреле специалисты МУП "Водоканал" и "Водопроводно-канализационное хозяйство" ограничат движение на двух улицах Екатеринбурга. Оба перекрытия будут действовать почти месяц.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, с 8 апреля по 6 мая будет закрыт участок улицы Гоголя от Энгельса до Гоголя, 15а. Движение транспорта на время закрытия будет перенаправлено по улицам Энгельса, Горького, Куйбышева, 8 Марта, Малышева, Белинского и Карла Маркса.

Также планируется перекрытие Виражного переулка от Куйбышева до переулка Шорного. Ограничение будет действовать с 10 апреля по 3 мая.

Причины перекрытия не называются.