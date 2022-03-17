В Верхней Пышме задержали угонщика двух иномарок

BMW 5 была обнаружена в кювете на трассе. Её предполагалось вывезти и продать. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Полицейские Верхней Пышмы оперативно задержали угонщика автомобилей Peugeot Partner и BMW. Злоумышленник пояснил, что соблазн похитить машины появился, потому что они были заведены и стояли без присмотра.

Кражи были совершены в конце февраля. Первую иномарку он угнал, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и поехал кататься на ней с друзьями. Peugeot Partner нашли у дома его знакомого. Другой автомобиль планировалось выгрузить туда же, но не удалось, так как злоумышленника задержали сотрудники полиции.

BMW 5 мужчина заметил в кювете на Серовском тракте недалеко от п. Балтым. Со слов задержанного, он собирался помочь людям, не справившимся с управлением, однако, подойдя к машине, увидел, что в машине никого нет. Для транспортировки иномарки он вызвал эвакуатор, а сам поехал на угнанном Peugeot Partner следом. Похищенную BMW планировалось продать.

"Полицейскими пропатрулированы улицы города. Вечером при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый. Им оказался мужчина 1989 года рождения, проживающий на территории городского округа Верхняя Пышма, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений. Сотрудниками следственного отдела МО МВД России "Верхнепышминский" в отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)) и по пункту б части 4 статьи 158 УК РФ (Кража, совершённая в особо крупном размере)", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.