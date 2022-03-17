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17 марта 2022, 18:21

Академический и Широкую Речку соединят новой дорогой

строительство улицы

Заявки от подрядчиков принимаются до 25 марта. Фото: сервис Яндекс.Карты

Власти Екатеринбурга объявили конкурс на строительство ряда улиц. Максимальная стоимость контракта составляет 877 187 872 руб. (бюджет муниципалитета).

За эти деньги в том числе планируется построить ещё одну дорогу, связывающую Академический с Широкой Речкой. Проезд появится по улице Хрустальногорской (от Академика Сахарова до Суходольской), говорится в документации, размещённой на сайте госзакупок.

Кроме того, запланировано строительство улиц Евгения Савкова (от Хрустальногорской до Косотурской), Косотурской (от Евгения Савкова до Суходольской) и Суходольской (от Хрустальногорской до Тенистой), с профилированием русла реки Патрушихи. Стоит сказать, что это 1-й и 3-й этапы. Заявки от подрядчиков принимаются до 25 марта.

Добавим, на 2-й этап строительства тех же улиц выделят 335 850 306 рублей.

Напомним, в 2020 году в Екатеринбурге открыли движение по расширенному участку ул. Тенистой. Теперь микрорайоны Академический и Широкую Речку связывает четырёхполосная прямая дорога.

Областная газета Свердловской области

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