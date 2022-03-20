Развязку на Луганской — Объездной в Екатеринбурге перекроют до конца августа

Ремонтные работы продлятся почти пять месяцев. Фото: Павел Ворожцов

Мэрия Екатеринбурга огласила сроки закрытия развязки на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги. Ремонтные работы продлятся почти пять месяцев.

О планах по повторному перекрытию участка рассказали "Областной газете" в администрации Екатеринбурга в начале недели.

Дорожные строители "Уралдортехнологии" ограничат движение на участке с 10 апреля по 31 августа. Второй этап работ будет проходить аналогично первому: дорожники полностью закроют часть моста, включая съезды с него. Для машин, двигающихся по направлению в город, будет организован проезд по отремонтированному путепроводу. По тому же участку будут ездить автомобили в сторону аэропорта Кольцово.

Напомним, въезд на мост в сторону Кольцово с Объездной дороги был открыт после ремонта в сентябре 2021 года. После въезда проезжая часть была расширена до трёх полос. Подробнее об этом читайте тут.