Темы дня

Общество / Авто и транспорт
20 марта 2022, 18:05

Развязку на Луганской — Объездной в Екатеринбурге перекроют до конца августа

Перекрытие

Ремонтные работы продлятся почти пять месяцев. Фото: Павел Ворожцов

Мэрия Екатеринбурга огласила сроки закрытия развязки на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги. Ремонтные работы продлятся почти пять месяцев.

О планах по повторному перекрытию участка рассказали "Областной газете" в администрации Екатеринбурга в начале недели. 

Дорожные строители "Уралдортехнологии" ограничат движение на участке с 10 апреля по 31 августа. Второй этап работ будет проходить аналогично первому: дорожники полностью закроют часть моста, включая съезды с него. Для машин, двигающихся по направлению в город, будет организован проезд по отремонтированному путепроводу. По тому же участку будут ездить автомобили в сторону аэропорта Кольцово.

Напомним, въезд на мост в сторону Кольцово с Объездной дороги был открыт после ремонта в сентябре 2021 года. После въезда проезжая часть была расширена до трёх полос. Подробнее об этом читайте тут.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.03.2022, 18:36 / Общество
Сергей Паховский: "Нас пытаются заставить пойти по пути Югославии, Ливии, Ирака"
20.03.2022, 18:05 / Общество
Развязку на Луганской — Объездной в Екатеринбурге перекроют до конца августа
20.03.2022, 17:53 / Общество
Заведующий кафедрой хирургии УГМУ сравнил нацизм на Украине с раковой опухолью
20.03.2022, 17:12 / Общество
В начале недели на Среднем Урале ожидается потепление до +5 ºС и мокрый снег
20.03.2022, 15:54 / Общество
В Екатеринбурге возле водоёмов с тонким льдом будут дежурить спасатели