РЖД организуют проезд до Абхазии по единому билету

Абхазия известна в том числе озером Рица. Фото: Оксана Жилина

С 30 апреля РЖД запустят мультимодальный маршрут до городов Абхазии и обратно. Система проезда по единому билету вводится на пять месяцев, до 30 сентября 2022 года.

Туристам предлагается доехать на поезде до железнодорожного вокзала Адлер, а там пересесть в специальный автобус. Он довезёт их до городов Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон или Сухум. Стоимость проезда составит от 458 до 707 рублей.

"С 30 апреля по 30 сентября добраться до Абхазии будет значительно проще по системе единого билета. При покупке онлайн необходимо указывать пункт отправления и конечный пункт прибытия, например: "откуда" − Москва, "куда" − Пицунда или в обратном направлении. Далее необходимо нажать кнопку "Выбрать маршрут с пересадкой" или убрать галочку "Только прямые маршруты". Билеты также можно приобрести в кассах", — уточнили в пресс-службе РЖД.

Талоны на автобус будут прекращать оформлять за 36 часов до начала поездки. Дети до 5 лет смогут ехать бесплатно на отдельном месте. Доплата не потребуется на ручную кладь весом до 30 кг, размер которой по сумме трёх измерений не превышает 120 см. А вот животных на борт автобуса не возьмут.

Добавим, что Абхазия известна не только морем, горами и целебными источниками, но и озером Рица, Новоафонским монастырём и замком принца Ольденбургского.

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Фото: с сайта РЖД