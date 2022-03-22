В Краснотурьинске сгорел единственный рабочий трамвай

Отметим, что трамвайные рельсы были проложены в Краснотурьинске ещё в 1953 году и, по словам местных жителей, давно устарели. Фото: историческое фото из Краснотурьинского краеведческого музея

В Краснотурьинске сгорел трамвай КТМ-5. Он был единственным рабочим трамваем в городе и делал до 11 поездок в день через центр города.

Сообщение о возгорании вагона на ул. Попова поступило в диспетчерскую около полуночи 21 марта. На место происшествия выезжали 11 спасателей на двух спецмашинах. Они справились с огнём в течение шести минут, однако трамвай спасти не удалось. Он сгорел полностью на площади 20 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Краснотурьинске всего два вагона, которые курсировали по одному маршруту. Однако в конце января этого года "Областная газета" писала, что один из них сломался, а найти специалистов-ремонтников оперативно не удалось. Как рассказал тогда изданию директор МКУ "Городской трамвай" Владимир Брагин, раньше трамвай принадлежал Богословскому алюминиевому заводу, который вкладывался в него. Сейчас это МУП. Деньги выделяются, но небольшие, и они в основном идут на экстренные ремонтные работы. Власти города не скрывали, что этот вид транспорта убыточен, но пытались сохранить его как "изюминку" территории".

Основная причина возгорания трамвая не называется. К слову, в сообществе "Краснотурьинский трамвай" считают, что к этому привело низкое качество обслуживания транспорта из-за недостатка запчастей. Корреспондент "ОГ" дозвонился до МКУ "Городской трамвай". Там пообещали прокомментировать ночное происшествие позднее, сообщив, что руководитель находится на выезде.

Отметим, что трамвайные рельсы были проложены в Краснотурьинске ещё в 1953 году и, по словам местных жителей, давно устарели. В 2019 году городской трамвайный парк был обновлён. Город получил два б/у трамвая из Нижнего Тагила. Машины сразу встали на рельсы.

Добавим, что такой вид транспорта сохранился в четырёх свердловских городах: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Волчанске и Краснотурьинске.