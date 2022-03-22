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Общество / Авто и транспорт
22 марта 2022, 10:44

В Краснотурьинске вместо сгоревшего трамвая запустят резервный

Трамвай в Краснотурьинске

Нижнетагильские вагоны в Краснотурьинске совершали до 20 рейсов в сутки, пока один из двух трамваем не ушёл на ремонт. Фото: Дмитрий Грищук

В Краснотурьинске сегодня, 22 марта, перестал курсировать трамвай. В администрации города обещают сегодня или завтра запустить резервный вагон вместо сгоревшей рабочей машины.

Напомним, что накануне около полуночи в Краснотурьинске возле депо сгорел трамвай КТМ-5. Он делал до 11 поездок в день через центр города. Второй вагон — резервный — до этого находился на плановом ремонте.

"Предварительно установлено, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. Сейчас устанавливается точная причина. Трамвай восстановлению не подлежит. Будут проведены его дефектовка и обследование с целью выявления возможности дальнейшего использования уцелевших деталей. Второй трамвай, если успеем, запустим сегодня или уже завтра", — рассказали "Областной газете" в пресс-службе администрации города.

Напомним, что трамвайные рельсы были проложены в Краснотурьинске ещё в 1953 году и, по словам местных жителей, давно устарели. В 2019 году городской трамвайный парк был обновлён. Город получил два б/у трамвая из Нижнего Тагила. Машины сразу встали на рельсы. Власти города не скрывают, что этот вид транспорта убыточен, но отмечают, что пытаются сохранить его как "изюминку" территории.

Добавим, что такой вид транспорта сохранился в четырёх свердловских городах: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Волчанске и Краснотурьинске.

Областная газета Свердловской области

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