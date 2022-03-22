Red Wings запускает прямые рейсы из Екатеринбурга во Владикавказ

Ранее регулярные рейсы из Кольцово во Владикавказ не выполнялись. Фото: Галина Соловьёва

С 4 апреля в Кольцово открывается новое направление — Владикавказ. Рейсы будет обслуживать авиакомпания Red Wings.

Перелёты на самолётах Sukhoi Superjet 100 запланированы по понедельникам. Вылет из уральской столицы намечен на 16:40, прилёт — в 18:00. Отправление из Владикавказа в 19:00, прибытие в Кольцово на следующий день в 00:05.

Ранее регулярные рейсы из Кольцово во Владикавказ не выполнялись.

Как уточнили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта, рейсы будут осуществляться в рамках Постановления Правительства РФ № 1242 о субсидировании воздушных перевозок при софинансировании правительством Свердловской области.

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