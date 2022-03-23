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Общество / Авто и транспорт
23 марта 2022, 18:30

Участок улицы Авиационной в Екатеринбурге закроют до 31 августа

Ремонт дороги

Возле места проведения строительных работ будут установлены соответствующие дорожные знаки. Фото: Анна Митчина

ООО "Атомстройкомплекс" закроет участок на улице Авиационной в Екатеринбурге. Это связано с необходимостью строительства сетей бытовой канализации, теплотрассы и водопровода.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, участок будет перекрыт с 11 апреля до 31 августа 2022 года. Возле места проведения строительных работ будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Автомобилистов Екатеринбурга просят с пониманием отнестись к неудобствам и планировать маршрут движения с учётом действующих ограничений.

Фото: 2Гис

Напомним, в воскресенье стало известно, что развязку на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги повторно закроют 10 апреля. Ремонтные работы продлятся до 31 августа.

Областная газета Свердловской области

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